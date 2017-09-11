رئيس الوزراء يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع قبرص واليونان

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً ضم وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي عدد من الجهات المعنية، لمتابعة مجالاتالتعاون الثلاثي القائم مع قبرص واليونان في عدد من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع قبرص واليونان، والعمل على تطويره في ضوء العلاقات المتميزة مع الدولتين، والإمكانات المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول مراجعة الموقف الخاص بعدد من المشروعات المشتركة المطروحة بين الأطراف الثلاثة، وذلك في مجالات الاتصالات وريادة الأعمال حيث تم الإشارة إلى مشروع انشاء ثلاث مراكز للاتصالات في كل من الدول الثلاث تكون متخصصة في بناء القدرات وريادة الأعمال يتم من خلالها تدريب المهنيين من البلدان الثلاثة على المهارات الإلكترونية المعترف بها دولياً، وزيادة فرص تنمية المهارات الرقمية للقوى العاملة بكل منها عبر برامج التدريب وتبادل الخبرات وكذلك بحث فرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناول الاجتماع بحث موقف مشروعات استصلاح الأراضي والاستزراع السمكي، وإعادة تدوير المخلفات، والتعاون في المجال السياحي في ضوء توافر العديد من المقومات المتميزة في هذا الصدد، فضلاً عن المقترحات الخاصة بالتعاون في مجال الربط الكهربائي بين الدول الثلاث خاصة مع توجيه الحكومة المصرية للتوسع في مجال إنتاج وتصدير الطاقة والربط الكهربائي مع مختلف الدول.