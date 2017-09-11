أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

هكذا تتخلص من البرد في أقل من 3 أيام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هكذا تتخلص من البرد في أقل من 3 أيام

01:05 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

هكذا تتخلص من البرد في أقل من 3 أيام

هكذا تتخلص من البرد في أقل من 3 أيام

كتب- أحمد عصام روّاي:

يقترب الخريف، ومن بعده يحل الشتاء، وتكثر الإصابة بنزلات البرد، ويتكاثر الحديث حول كيفية الوقاية منها والتعامل معها في حال إصابتك. وعلى الرغم من قِدَم هذا الموضوع إلا أن الأبحاث الطبية لم تتوقف عن دراسته.

أوصت أحدث الأبحاث التي نُشرت في British Journal of Clinical Pharmacology مصابي نزلات البرد بتناول الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بمعدن الزنك.

وأوضحت نتيجة الأبحاث أن تناول الزنك يعجل من تعافي مرضى البرد، إذ سجل المرضى الخاضعون للتجربة -199 مريضًا أغلبهم من النساء- تحسنًا ملحوظًا في اليوم الثالث، مقارنة بالمدة الطبيعية لاحتضان المرض البالغة 7 أيام.

كما أظهرت العينة تعافيًا بنسبة 70% في اليوم الخامس للإصابة بالمرض بين مَن تناولوا الحبوب المحلاة، أما العينة التي استخدمت الطرق التقليدية فبلغت معدلات التعافي 27%.

وتُعد أشهر الأطعمة التي تحتوي على معدن الزنك هي:

1- الأسماك والمحار وغيرها من المأكولات البحرية.
2- القمح وحبوب الإفطار.
3- منتجات الألبان ومشتقاتها.
4- الخضر والفاكهة بأنواعها المختلفة.
ولا تنقص أهمية تلك الدراسة من العلاجات التقليدية لنزلات البرد مثل الراحة التامة والإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل الينسون والنعناع والزعتر والعصائر الطبيعية مثل الليمون والبرتقال واستخدام مسكنات الآلام وخاضات الحرارة مثل الأسبرين والباراسيتامول.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طريقة حساب كمية الطاقة اللازمة لجسمك

    هو وهي

  • دراسة: المياه المعدنية بديلة عن الحليب.. وطبيب يوضح بالنسبة لمصر

    هو وهي

  • 4 نصائح للتغلب على برودة الأطراف في الشتاء

    هو وهي

إعلان

0f5f970361.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا