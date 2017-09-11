صالح جمعة يتخلص من «آلام الضامة» ويشارك في ودية الجونة

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يشارك صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ودية فريقه أمام الجونة، والمقرر لها في تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين.

ويستضيف الأهلي فريق الجونة في ودية على ملعب التتش، من أجل تجهيز بدلاء الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب ربع نهائي بدوري أبطال إفريقيا.

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وأكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن صالح جمعة تخلص من إصابته في العضلة الضامة وجاهز لمواجهة الجونة.

وتغيب اللاعب عن لقاء طلائع الجيش، أمس الأحد، بسبب إصابته، الذي انتهى بالتعادل 1/1، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.