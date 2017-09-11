أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

صالح جمعة يتخلص من «آلام الضامة» ويشارك في ودية الجونة

Google+ Print
صالح جمعة يتخلص من «آلام الضامة» ويشارك في ودية الجونة صالح جمعة يتخلص من «آلام الضامة» ويشارك في ودية الجونة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يشارك صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ودية فريقه أمام الجونة، والمقرر لها في تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين.

ويستضيف الأهلي فريق الجونة في ودية على ملعب التتش، من أجل تجهيز بدلاء الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب ربع نهائي بدوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

وأكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن صالح جمعة تخلص من إصابته في العضلة الضامة وجاهز لمواجهة الجونة.

وتغيب اللاعب عن لقاء طلائع الجيش، أمس الأحد، بسبب إصابته، الذي انتهى بالتعادل 1/1، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)