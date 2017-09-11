كيف تفوق نادال على أندرسون في نهائي «أمريكا المفتوحة»؟

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نجح اللاعب الإسباني رافائيل نادال في التتويج أمس بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس رابع بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وذلك بالتغلب على اللاعب الجنوب إفريقي كيفين أندرسون في المباراة النهائية بثلاث مجموعات دون رد: 6-3، 6-3، 6-4.

وتوج نادال بالتالي بثالث ألقابه في أمريكا المفتوحة والبطولة رقم 16 له في بطولات الجراند سلام، معززًا بالتالي حظوظه بقوة في إنهاء العام في التصنيف الأول عالميًا.

واستعرض موقع رابطة محترفي التنس عوامل تألق نادال في التتويج باللقب في السطور التالية كالآتي:

1- نقاط من على الشبكة

تمكن نادال من الفوز بـ96 نقطة على الشبكة من أصل 120 نقطة أتيحت له بنسبة 80%، وترجم تلك النسبة في مباراة الأمس من خلال فوز بـ16 نقطة على الشبكة من أصل 16 فرصة أي بنسبة 100%.

وبات نادال بانتهاء البطولة رابع أفضل لاعب حقق نقاطا من على الشبكة طوال البطولة من بين اللاعبين الذين صعدوا على الشبكة لـ30 مرة على الأقل.

2- نقاط كسر الإرسال

لم يتعرض نادال في مباراة الأمس لأي نقطة لكسر إرساله، وبشكل عام لم يكسر إرسال اللاعب الإسباني سوى 7 مرات فقط طوال البطولة.

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3- النقاط من الخط الخلفي

سيطر نادال بشكل كبير على التبادلات من الخط الخلفي في المباراة النهائية، وذلك من خلال فوزه بـ57% من تلك النقاط، وذلك بعدما ارتكب اللاعب الجنوب إفريقي 27 خطأ بالضربات الأمامية و35 خطأ بالضربات الخلفية.

4- اللعب تحت الضغط

لم يعان نادال من وصول النتيجة على شوط إرساله إلى 30- 30 أو تعادل سوى 4 مرات فقط في مباراة الأمس، ونجح في الخروج منها جميعًا، بينما تعرض أندرسون على إرساله لتلك النتيجة 21 مرة ولم يخرج منها سالمًا سوى في 14 مرة فقط.

5- الإرسال والشبكة

لم يعتمد نادال على خطة الإرسال والشبكة حتى نصف نهائي البطولة والذي فاز فيه بخمس نقاط بتلك الخطة من أصل 5 محاولات أمام خوان مارتن ديل بوترو، وكرر نفس الأمر وبنسبة 100% أمام أندرسون في المباراة النهائية.

6- الإرسال الأول

حرص نادال على توجيه إرساله الأول على "باك هاند" أندرسون، فعندما كان يرسل اللاعب الإسباني من ملعب التعادل، وجه نادال 13 إرسالا على خط المنتصف و3 باتجاه جسد أندرسون و6 إرسالات فقط على "الفور هاند"، وعندما أرسل اللاعب الإسباني من ملعب التقدم وجه 16 كرة على باك هاند اللاعب الجنوب إفريقي واثنين تجاه جسده و5 فقط على خط المنتصف.