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بيل: شاركت في مباريات الموسم الماضي بفضل المسكنات

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بيل: شاركت في مباريات الموسم الماضي بفضل المسكنات بيل: شاركت في مباريات الموسم الماضي بفضل المسكنات

التحرير

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أكد لاعب ريال مدريد جاريث بيل أنه خاض معظم مباريات الموسم الماضي وهو يعاني من الآلام، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح الجناح الويلزي أنه حرص على تلقي المسكنات لضمان عودته من جديد إلى الملاعب، حيث كان من المفترض أن يتعافى من الإصابة التي ألمت به في شهر نوفمبر الماضي في فترة أطول، إلا أنه فضل العودة لمساعدة زملائه.

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وأضاف بيل أنه كان من السهل عليه الحصول على الراحة لمدة أطول، ولكن عندما تعرض للإصابة لمدة تصل إلى 3 أشهر ورأى زملاءه يلعبون، فضل العودة من خلال الحصول على المسكنات لتخفيف آلام كاحله.

يذكر أن جاريث بيل تعرض في شهر نوفمبر الماضي لإصابة في الكاحل خلال مباراة ريال مدريد وسبورتنج لشبونة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهي الإصابة التي أبعدته حتى شهر فبراير من هذا العام.

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التحرير

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