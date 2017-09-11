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رئيس رابطة الليجا يحدد ميعاد كلاسيكو الأرض

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رئيس رابطة الليجا يحدد ميعاد كلاسيكو الأرض رئيس رابطة الليجا يحدد ميعاد كلاسيكو الأرض

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أعلن رئيس رابطة الليجا الإسبانية خافيير تيباس أن ميعاد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني سيكون يوم السبت 23 ديسمبر في تمام الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

كان من المفترض أن تقام تلك المباراة يوم الأربعاء 20 ديسمبر، إلا أن مشاركة ريال مدريد في للأندية في الإمارات أدت إلى تأجيل اللقاء لمنح لاعبي الريال بعض الراحة.

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وعن الأنباء التي تتردد حول أن استقلال كتالونيا عن إسبانيا سيؤدي إلى استبعاد برشلونة من المشاركة في الليجا، أكد تيباس أن الدوري الإسباني سيتأثر بالسلب في حال لو خرج منه البرسا.

وأوضح تيباس أن قانون الرياضة واضح في حال استقلال كتالونيا بأن برشلونة لن يشارك في البطولة، حيث ستشارك فيها الأندية الإسبانية فقط.

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التحرير

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