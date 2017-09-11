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رايولا يحدد مستقبل فيراتي مع باريس سان جيرمان

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رايولا يحدد مستقبل فيراتي مع باريس سان جيرمان رايولا يحدد مستقبل فيراتي مع باريس سان جيرمان

التحرير

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رفض مينو رايولا وكيل أعمال ماركو فيراتي توفير أي ضمانات لبقاء اللاعب الإيطالي في صفوف باريس سان جيرمان، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

كان فيراتي موضع اهتمام الصحف العالمية في الميركاتو الأخير التي ربطت بينه وبين اللنتقال إلى برشلونة الإسباني.

وأوضح رايولا أن فيراتي سيبقى في باريس سان جيرمان حتى الميركاتو المقبل على أقل تقدير، مشيرًا إلى رفضه الحديث عن مستقبله كونه ليس ساحرًا.

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وعن الانتقاات التي وجهت لرايولا من رئيس نابولي بعدما أشار وكيل الأعمال بأن لورينزي إنسيني ينبغي عليه اللعب في ناد أفضل، قال رايولا إن النادي الإيطالي يقدم كرة قدم يقدرها العالم، وهو أمر من المفترض أن يسعد رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس.

وأضاف رايولا بأنه يحق له التعبير عن رأيه بأن إنيسني يمتلك المستوى الذي يؤهله للعب في صفوف الأندية الكبرى من ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

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التحرير

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