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رئيس بايرن ميونيخ يهاجم ليفاندوفسكي

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رئيس بايرن ميونيخ يهاجم ليفاندوفسكي رئيس بايرن ميونيخ يهاجم ليفاندوفسكي

التحرير

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هاجم الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيجه، لاعب الفريق روبرت ليفاندوفسكي، بعدما انتقد الأخير سياسة العملاق البافاري في سوق الانتقالات حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وطالب ليفاندوفسكي نادي بايرن ميونيخ بمنافسة القوة الشرائية الكبيرة التي تتمتع بها أندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات، وذلك بعد أن ضما كلا من نيمار وعثمان ديمبلي بمبالغ قياسية هذا الصيف.

ويعد اللاعب الفرنسي كورينتين توليسو الصفقة الأغلى في تاريخ بايرن ميونيخ، التي أبرمت هذا الصيف من خلال انتقاله من صفوف ليون الفرنسي مقابل 41 مليون يورو.

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وأشار رومينيجه إلى أنه سيكون من المؤسف لو أن ليفاندوفسكي ينظر إلى الأمور بتلك الكيفية، فالولاء هو جزء من الحمض النووي لبايرن ميونيخ وهو أمر هام للغاية بالنسبة للجماهير.

وأضاف رومينيجه بأن العملاق البافاري يتبع فلسفة ناجحة منذ فترة طويلة حققت الأمجاد للفريق، مشيرًا إلى كونه من أشد الداعمين لفكرة خفض أجور اللاعبين.

وأوضح رومينيجه أن ليفاندوفسكي منبهر بانتقالات باريس سان جيرمان في الوقت الذي يحصل فيه على الأموال من بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى أن أي هجوم منه على زملائه وعلى النادي في وسائل الإعلام يعد هجومًا شخصيًا عليه، خاصة أنه المرة الثانية التي يهاجم النادي بعدما اتهم زملاءه الموسم الماضي بعدم مساعدته على الفوز بلقب هداف الدوري الألماني.

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التحرير

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