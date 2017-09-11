ابتعدي عن هذه الأمور في "أولى جامعة".. منها "الكعب العالي والمكياج الكامل"

كتبت - ندى غنيم

اقترب العام الدراسي الجامعي الجديد و انتهت أيام الثانوية والزى المدرسي الموحد ، فالجامعة حياة مختلفة و يقع عليكم حيرة اختيار الملابس اليومية ليوم دراسي طويل وأهم العوامل على اخيار الملابس هي أن تكون مريحة وبسيطة، لذلك إليكم بعض النصائح اقترحها عدد من الفتيات في الجامعة عند اختيارك ملابس لأولي الجامعة:

- الابتعاد عن ارتداء الكعب العالي والحقائب " السوارية ".

- اختار الملابس القطنية حتى تمتص العرق.

- يفضل اختيار " التيشيرتات " و " الشيميزات " لراحة أكثر.

- تجنب البدي “الكارينا” و " البليزرات " فهي غير مناسبة.

- اختيار " البنطلونات " القطنية لانها مريحة و تساعدك في الحركة الي جانب " الجينز " أيضاً.

- اذا كنتي تفضلين ارتداء “الجيبات” فأختاري الواسعة و القطنية.

- الابتعاد عن الالوان " الفسفوري " لانها غير ملائمة لجو الجامعة.

- عند اختيار الطرحة، احرصي على انتقاء الأنواع القطنية أيضًا “ليكرا” وابتعدي عن الشيفون والحرائر.

- تجنبي ارتداء الكثير من الاكسسوارات.

- لا تنسي نظارة الشمس أو " الكاب ".

- يفضل عدم الافراط في "الميك أب" و وضع القليل جدًا منه حتي لا يسبب إجهاد البشرة و يكون شكلك مبالغ فيه.

- استخدمي " المستحضرات الواقية للشمس " قبل الذهاب للجامعة حفاظاً علي بشرتك.

- اختاري الأحذية المريحة مثل "البلارينا" و"الكوتشي " فهما أكثر عملية عن غيرهما ولا تسبب لك الارهاق في يوم طويل.

- اعتمدي في اختيارك للحقائب دائمًا على أن تكون واسعة وكبيرة تسع الكثير من الأغراض مثل حقيبة الظهر أو " الكروس".