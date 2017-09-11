ضياء رشوان: جهات الدولة المختلفة لا تمدنا بالمعلومات

كتبت - أحمد علي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة ستعقد اليوم لقاءً مع المراسلين الأجانب بمقرها، للرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير، وستصدر الهيئة بيانًا مكون من 250 كلمة مترجم لـ 5 لغات.

وأضاف رشوان في كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن جهات الدولة المختلفة لا تمد الهيئة بالمعلومات وتحصل عليها من منظمات المجتمع المدني.

وبحسب هذه التقارير فهناك 110 ظابط شرطة تم محاكمتهم، وهناك 45 أمام المحكمة الجنائية الآن، بحد قوله.

وتابع "لدينا في وزارة الداخلية 40 ألف ضابط و300 ألف موظف مدني، وعندما تتحدث هيومان رايتس في تقريرها أن هناك 19حالة تعذيب فهي نسبة ضئيلة جدًا".

وأوضح أن الهيئة العامة للاستعلامات كانت في عام 1990 لها 96 مكتب في العالم ووصلت الآن إلى 16 مكتب فقط، مشددًا على ضرورة أن تدعم الدولة الهيئة حتى تستطيع القيام بدورها الكامل، والرد على مثل هذه التقارير.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت الأسبوع الماضي تقريرًا، قالت فيه إن هناك حالات تعذيب ممنهج في السجون والأقسام، وأن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون "المعتقلين" السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب.