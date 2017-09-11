جامعة أسيوط تطلب شغل وظائف أكاديمية بكليتيّ التربية الرياضية والفنون

أسيوط – أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، حاجة الجامعة لشغل وظائف أكاديمية شاغرة بكليتيّ "التربية الرياضية"، و"الفنون الجميلة" لتلبية احتياجات الكليتين ودعمهما، بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وشدّد رئيس الجامعة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

وأوضح الدكتور أحمد صلاح قراعة، عميد كلية التربية الرياضية، أن الكلية في حاجة لشغل وظيفة مدرس "إناث"، تخصص إصابات رياضية بقسم علوم الصحة الرياضية.

وأشار إلى أنه من أهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالوظيفة أن تكون المتقدمة مستوفية لما ورد بالقانون (49) لسنة 1972م لتنظيم الجامعات، على أن تكون حاصلة على درجة الدكتوراه في مجال التخصص المطلوب، وألا يزيد سن المتقدمة عن 45 عامًا عند التقدم للإعلان.

وفيما يخص كلية الفنون الجميلة، أعلن الدكتور منصور المنسي، عميد الكلية، حاجة الكلية لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم (مدرسين مساعدين – مدرسين)، بواقع 9 مدرسين مساعدين بأقسام العمارة، الديكور (فنون تعبيرية – عمارة داخلية)، التصوير والنحت (التصوير – فن الجداريات – النحت الفراغي والميداني – الميدالية والنحت البارز)، والجرافيك (التصميم المطبوع – الرسوم المتحركة وفنون الكتاب)، وكذلك 5 مدرسين بأقسام العمارة والديكور (فنون تعبيرية – عمارة داخلية)، والجرافيك (التصميم المطبوع – الرسوم المتحركة وفنون الكتاب).

وأشار إلى أن من أهم الشروط الواجب توافرها بالنسبة لوظائف المدرسين المساعدين تتضمن أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص المطلوب، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا وقت الإعلان، أما بالنسبة لوظائف المدرسين، فقد شملت الشروط أيضًا أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراة في التخصص المطلوب، وألا يزيد السن عن 45 عامًا وقت الإعلان، مع ضرورة أن يكون كافة المتقدمين مستوفين للشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقانون رقم (81) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.

وتقدم كافة الطلبات باسم عميد الكلية المختص، بمقر الكليتين اعتبارًا من أمس الأحد، إلى الأحد المقبل الموافق 24/9/2017، للإطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوب للتقدم للوظائف يمكن الرجوع إلى موقع الجامعة ( www.aun.edu.eg/jops ) وموقع بوابة الحكومة الإلكترونية (http://www.jobs.gov.eg ).