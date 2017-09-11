موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي حركة السفن بلغ 24 سفينة.

وأشارت في بيان، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينتين بضائع عامة، ومغادرة سفينتين بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 7 سفن وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأكد البيان، أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.