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خصم 3 أيام من راتب طبيب دخن السجائر في مستشفى بني سويف العام

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مصراوي Masrawy

خصم 3 أيام من راتب طبيب دخن السجائر في مستشفى بني سويف العام

12:58 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

خصم 3 أيام من راتب طبيب دخن السجائر في مستشفى بني سويف العام

محافظ بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، خصم 3 أيام من راتب طبيب بمستشفى بني سويف العام، لتدخينه السجائر داخل المبنى المطور بمستشفى بني سويف العام، بناء على التحقيق الذي أجرته الشئون القانونية بالمديرية.

وقال وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه بناء على التحقيق الذي أجرته إدارة مستشفى بني سويف العام مع أحد الأطباء، لقيامه بالتدخين بالمبنى الجديد المطور، والذي يعد مخالفًا للقواعد المنظمة للعمل داخل المستشفى، تقرر خصم 3 أيام من راتب الطبيب، مع التوصية بتشديد الجزاء في حالة تكرار الواقعة، حرصًا على توفير الوضع الصحي والطبي اللازم للرعاية المتكاملة للمرضى وعدم الإضرار بهم.

وكشف وكيل وزارة الصحة، عن أنه أثناء زيارة المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف للمبنى المطور بمستشفى بني سويف العام، فوجئ بتدخين أحد الأطباء للسجائر بالمستشفى، مطالبًا بإحالته للتحقيق ومنع التدخين سواء من الأطباء أو ذوي المرضى داخل المستشفى.

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