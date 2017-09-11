"وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ".. درس حول زكاة التمور بالوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلن الدكتور محمد بخيت، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أنه سيجري اليوم، إلقاء درس تعليمي حول زكاة التمور باعتبارها المحصول الرئيسي بالمحافظة تحت عنوان "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ".

وأشار بخيت، في بيان اليوم، إلى أن الهدف من القافلة المكونة من 210 أئمة هو التنوية على أهمية دفع زكاة التمور في وقتها دون تأخير لضمان وصولها إلى مستحقيها، والتنويه أيضًا على خطورة حرق مخلفات النخيل إلا في الأماكن المخصصة، لذلك حفاظًا على صحة المواطنين، والتمتع ببيئة نظيفة بعيدة عن التلوث.

وأوضح بخيت، أن موعد إلقاء الدرس بالمساجد في الفترة ما بين صلاتيَ المغرب والعشاء، لضمان تواجد أكبر عدد من رواد المساجد، كما سيتم التوجيه خلال الدرس على أهمية ترشيد استخدام الماء والكهرباء خاصة خلال هذه الفترة.