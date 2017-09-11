غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فهو معتدل، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

وسط الدلتا 23 37

الإسكندرية 22 33

بلطيم 24 32

مطروح 21 32

السلوم 20 32

سيوة 21 40

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

العريش 21 34

رفح 20 33

الإسماعيلية 23 37

السويس 23 38

رأس سدر 25 38

نخل 20 38

نويبع 28 40

طابا 22 38

كاترين 19 38

الطور 25 35

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 27 41

مرسى علم 30 38

الفيوم 25 39

بني سويف 23 39

المنيا 23 40

أسيوط 22 41

سوهاج 24 43

قنا 26 44

الأقصر 26 45

أسوان 28 46

أبو سمبل 27 46

الوادي الجديد 23 43

شلاتين 28 39

أبو رماد 27 38

راس حدربة 28 37

حلايب 27 36