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الصحة: الكشف على 71 ألفا و83 مريضا بالحج

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الصحة: الكشف على 71 ألفا و83 مريضا بالحج الصحة: الكشف على 71 ألفا و83 مريضا بالحج

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج لـ71 ألفا و83 حالة مرضية حتى، ظهر اليوم الإثنين، إذ تم توقيع الكشف عليها وصرف العلاج اللازم.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم، إن من بين هذه الحالات 68 ألفا و384 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2699 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 311 حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت 268 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت 43 حالة تتلقى العلاج اللازم.

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وأضاف البيان أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ40 حالة بالمستشفيات السعودية (31 بمكة المكرمة، و9 بالمدينة المنورة)، وذلك بإجمالي 273 غسلة كلوية، بالإضافة إلى تسجيل 83 حالة وفاة حتى الآن.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى أن جميع العيادات تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج المترددين على العيادات بعد انتهاء مناسك الحج، حتى مغادرة أخر فوج من الحجاج إلى أرض الوطن.

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التحرير

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