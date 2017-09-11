مميش يستهل زيارته لألمانيا بزيارة ميناء هامبورج

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استهل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جدول زيارته لألمانيا، اليوم الإثنين، بزيارة ميناء هامبورج، الذي يعد ثاني ميناء على مستوى أوروبا بعد ميناء روتردام.

وتأتي الزيارة للترويج لمعبر ملاحي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمركز لوجستي والمناطق الاقتصادية المحيطة بها، وعرض الفرص والحوافز الاستثمارية سواء في الموانئ أو في المنطقة الصناعية المحيطة بها، خاصة تلك المعنية بقطاع صناعة وبناء السفن وتطوير الموانئ.

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ووصل مميش إلى مدينة هامبورج الألمانية، أمس الأحد، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، ومن المقرر أن تشمل الزيارة مدينتي فرانكفورت وميونيخ، والاجتماع مع كبرى الشركات العاملة في مجال السيارات والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما سيلتقي مميش مسؤولي شركات سيمنس وباور وعدد من مراكز التمييز الصناعي الألماني، ويختتم زيارته ببرلين بعدة لقاءات منها لقاء وكيل أول وزارة الخارجية ميجل بيرجر، كما يلتقي مسؤولي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.