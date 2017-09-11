«جنرال إلكتريك» تربط 6.5 مليون منزل بشبكة الكهرباء بـ250 مليون دولار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، اليوم تحقيق الإغلاق المالي للعقد الذي يقدر بنحو 250 مليون دولار أمريكي والموقع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والممول من بنك أيه جي الألماني وبنك إتش إس بي سي الفرنسي، لتوفير حلول تقنية متقدمة لأربع محطات محولات في مختلف أنحاء مصر، وتضمن هذه الخطوة الهامة تمويل المشروع بالكامل بالإضافة لتنفيذه وتشغيله بسهولة وسلاسة.

وتشمل الاتفاقية الموقعة في يوليو 2016 بناء أربع محطات محولات في مناطق المستثمرين، وبني سويف، وتمي الأمديد، وشرق الإسماعيلية.

ولقد تم الانتهاء بالفعل من محطة محولات المستثمرين، والواقعة في القاهرة الجديدة، وتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء في شهر يوليو 2017، ومن المزمع الانتهاء من المحطات الفرعية الثلاث الباقية بنهاية عام 2018.

ستسهم محطات المحولات الأربعة المعزولة بالغاز في توصيل 7 جيجاوات من الطاقة إلى الشبكة القومية للكهرباء، وهو ما يفي باحتياجات أكثر من 6.5 مليون منزل مصري من الكهرباء.

وقال المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء: "هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة من خلال دعمه للشبكة القومية للكهرباء في مصر واستخدامه لأحدث التقنيات شركة جنرال إلكتريك لدعم البنية التحتية للشبكة القومية للكهرباء في مصر، فلقد زادت بالفعل قدرة مصر على توليد الكهرباء بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، كما تهدف مصر إلى تنويع مزيج الطاقة بها، ومن ثم فإن هناك حاجة ملحة للاستمرار في تعزيز الشبكة القومية للكهرباء وتحديثها".

ومن جانبه، قال أيمن خطاب، الرئيس والرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك شمال شرق إفريقيا: "سعداء بتتويج شراكتنا التي استمرت على مدار 30 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال تنفيذ هذه الاتفاقية ودعم الشبكة القومية للكهرباء في مصر بأحدث تقنياتنا، كما أننا سعداء بالإعلان عن الانتهاء من أولى المحطات الأربع وتشغيلها وتقديم الدعم اللازم للشبكة القومية للكهرباء، ونفتخر بقدرتنا على الالتزام بسرعة التنفيذ في وقت دقيق بالنسبة للمصريين".

ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة الرواد للهندسة الحديثة، وهي شركة مقاولات مصرية، مسئولة عن الأعمال الإنشائية للمحطات الفرعية.

شاهد أيضا

كما تخلق هذه الاتفاقية أيضًا 40 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 320 فرصة عمل غير مباشرة للمصريين.

في إطار هذا العقد، ستوفر جنرال إلكتريك أيضًا نظام حماية للبيانات الرقمية، ونظام إدارة للشبكات، وتقنيات للاتصالات السلكية واللا سلكية، والتي ستسهم في ربط المحطات الفرعية بالمركز القومي للتحكم في الطاقة وتعزز استقرار الشبكات.

ويوفر تركيب المحطات المعزولة بالغاز حلولاً متعددة للشبكة القومية للكهرباء في مصر، والتي تشمل الشبكات الذكية، والصيانة المعتمدة على مستوى الأداء، وضبط الأحمال الزائدة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.

من خلال أكثر من 140 توربينًا للغاز في مصر، تسهم "جنرال إلكتريك" في توليد أكثر من 15.5 جيجا وات من الكهرباء يوميا، والتي تكفي لتشغيل أكثر من 15 مليون منزل على مستوى البلاد.