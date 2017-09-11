ضبط سائق توك توك وعاطلين اقتحموا كمينا في شبرا الخيمة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طاردت قوة كمين شرطي عاطلين يستقلان توك توك بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بعد اقتحام السائق للكمين.

تحريات العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث مديرية القليوبية، كشفت أنه أثناء محاولة أفراد كمين أم بيومي استيقاف توك توك بدون لوحات معدنية للتفتيش، حاول قائده الهرب، فطاردته قوة الكمين، وتمكنت من ضبطه واثنين من مرافقيه.

شاهد أيضا

المتهمون هم كلا من: "محمد أبو شوقة"، 25 سنة، سائق التوك توك، ومرافقيه "محمد ا."، 20 سنة، و"علي ع."، 22 سنة، وبحوزة السائق فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله مدير الأمن اللواء محمد توفيق الحمزاوي، إلى النيابة العامة للتحقيق.