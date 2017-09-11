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الملا يلتقي رئيس «أرامكو»: حريصون على تدعيم العلاقات

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الملا يلتقي رئيس «أرامكو»: حريصون على تدعيم العلاقات الملا يلتقي رئيس «أرامكو»: حريصون على تدعيم العلاقات

التحرير

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بحث طارق الملا، وزير البترول، مع إبراهيم جاسم البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية، أحد الأذرع الرئيسية لشركة أرامكو العالمية، والذى يزور حاليا، تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات البترول، وإمكانية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأكد الملا، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه، اليوم الإثنين، عمق العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية بين مصر والسعودية، وكذلك بين وزارتي البترول في البلدين وحرصهما على تدعيم تلك العلاقات المتميزة بشكل دائم، نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، مشيرا إلى التعاون المثمر والبناء مع شركة أرامكو العالمية.

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وشدد على حرص قطاع البترول على تطوير علاقته بشركات البترول العالمية الكبرى ومنها أرامكو العالمية، وتعظيم الاستفادة المتبادلة، وأن الفرص الاستثمارية التي يطرحها قطاع البترول حاليا تلقى عناية واهتماما ومشاركة من المستثمرين، الذين يدركون جيدا أن مصر اختارت البناء والتنمية والاستثمار الاقتصادي العادل كمنهج عمل تحقق من خلاله أهدافها التنموية.

من جانبه، أوضح البوعينين أن العلاقات المصرية السعودية تتسم بالتقارب والشمول، وأن مصر تمثل واجهة تاريخية وجغرافية عريقة للدول العربية، وأن زيارته لمواقع العمل في شركتى سوميد وميدور وعدد من المشروعات البترولية، أظهرت مدى حرص مصر على تحقيق هدفها فى التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

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التحرير

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