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شكري: ندعم «الأونروا» في أداء دورها تجاه لاجئي فلسطين

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شكري: ندعم «الأونروا» في أداء دورها تجاه لاجئي فلسطين شكري: ندعم «الأونروا» في أداء دورها تجاه لاجئي فلسطين

التحرير

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التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "UNRWA"، وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة، وتم تناول مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى أوضاع الوكالة والصعوبات التي تواجهها حاليا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المفوض العام للأونروا ثمن، في بداية اللقاء، علاقة التعاون والتضامن التي تربط الوكالة بمصر تاريخيا، منوها بوجود 4 مكاتب رئيسية فقط للأونروا في العالم، أحدها في القاهرة، إضافة إلى مكاتبهم في واشنطن، نيويورك، وبروكسل، بما يدلل على التقدير لأهمية وثقل في المنطقة، وكذا دورها النشط الداعم للأونروا وأنشطتها، خاصة في ظل رئاستها الحالية للجنة الاستشارية للوكالة منذ يوليو 2017.

من جانبه، قال شكري إن مصر تتابع باهتمام أبرز المستجدات المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الوكالة وبجهود المفوض العام للأونروا فيما يتعلق بتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الدول المضيفة.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن كرينبول أطلع وزير الخارجية على أوضاع الوكالة سواء فيما يتعلق بالتمويل أو الأنشطة، منوها بالأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها الوكالة، نظرا لتخلف عدد من الدول المانحة عن سداد حصصها وارتفاع النفقات بصورة غير مسبوقة.

وأعرب كرينبول عن تطلعه إلى مساندة مصر السياسية للأونروا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، لمساعدتها على إيجاد حلول تساعدها على تجاوز هذه الأزمة.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية أكد موقف مصر الداعم للأونروا وأنشطتها، مشددا على استعدادها التام لبذل كافة الجهود الرامية إلى إيجاد الزخم اللازم لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الوكالة، بما يضمن استمرارها في أداء الدور الهام والحيوي المنوط بها.

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