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رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان

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رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان

12:52 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات: 

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين اجتماعا ضم وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلي عدد من الجهات المعنية، لمتابعة مجالات التعاون الثلاثي القائم مع قبرص واليونان في عدد من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام بتعزيز التعاون القائم مع قبرص واليونان والعمل على تطويره في ضوء العلاقات المتميزة مع الدولتين والإمكانات المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول مراجعة الموقف الخاص بعدد من المشروعات المشتركة المطروحة بين الأطراف الثلاثة وذلك في مجالات الاتصالات وريادة الأعمال حيث تم الإشارة إلى مشروع إنشاء ثلاثة مراكز للاتصالات في كل من الدول الثلاث تكون متخصصة في بناء القدرات وريادة الأعمال يتم من خلالها تدريب المهنيين من البلدان الثلاثة على المهارات الالكترونية المعترف بها دولياً، وزيادة فرص تنمية المهارات الرقمية للقوى العاملة بكل منها عبر برامج التدريب وتبادل الخبرات وكذلك بحث فرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناول الاجتماع بحث موقف مشروعات استصلاح الأراضي والاستزراع السمكي وإعادة تدوير المخلفات والتعاون في المجال السياحي في ضوء توافر العديد من المقومات المتميزة في هذا الصدد فضلاً عن المقترحات الخاصة بالتعاون في مجال الربط الكهربائي بين الدول الثلاث ، خاصة مع توجيه المصرية للتوسع في مجال إنتاج وتصدير الطاقة والربط الكهربائي مع مختلف الدول.​

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