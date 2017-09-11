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الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 83

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 83

12:41 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 83

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 83.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية هي: هويدا عبدالشفوق عبدالغفار بكير، تبلغ من العمر 49 عاما، تتبع حج السياحة، من محافظة المنوفية، توفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة.

وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

 

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