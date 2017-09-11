السكك الحديدية: نقل 3.3 مليون راكب خلال عطلة عيد الأضحى

القاهرة- عبدالله قدري:

قال المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الموارد والمتحدث الرسمي للهيئة، "إن الهيئة حققت إنجازا غير مسبوق خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام نتيجة تشغيل قطارات إضافية وعربات خاصة على خطوط الوجه القبلى، حيث نقلت 3.3 مليون راكب بزيادة بنحو 500 ألف راكب عن عيد الأضحى في العام الماضي.

وأضاف أبو هرجة ـ في تصريح له اليوم ـ "إن الهيئة قامت بتشغيل 146 رحلة قطار إضافية (مكيفة ومميزة) بالإضافة إلى زيادة عدد 26 عربة علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26 أغسطس الماضي حتى 10 سبتمبر الجاري لرحلات الذهاب والعودة".

وتابع "إن الهيئة قامت هذا العام بالاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة بها نظرا لحجم الركاب وخاصة بخطوط الوجه القبلي بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات منعا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء".

وأكد أبو هرجة أنه بناء على توجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل قامت الهيئة هذا العام برفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة حركة مسير القطارات من خلال غرفة عمليات مركزية على مدار 24 ساعة وإلغاء الأجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بجميع مناطق الهيئة لمتابعة حركة مسير القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم التسهيلات كافة للجمهور طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك.​