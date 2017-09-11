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انتخاب مصر نائبًا لرئيس الاجتماع الوزارى للقمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا

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مصراوي Masrawy

انتخاب نائبًا لرئيس الاجتماع الوزارى للقمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا

12:37 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

انتخاب مصر نائبًا لرئيس الاجتماع الوزارى للقمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

َكتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا انتخب مصر نائبًا لرئيس الاجتماع.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أناب خالد عبد الغفار للمشاركة فى فعاليات القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامى للعلوم والتكنولوجيا، المنعقدة حاليًا بجمهورية كازاخستان، تحت عنوان (العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي)، وذلك بمشاركة ما يقرب من 20 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي والمراقبين، بهدف حل جميع المشكلات والتحديات التى تواجهها الأمة الإسلامية فى مجال الأمن الغذائى والطاقة عن طريق العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وإعادة التفكير في الدور التاريخي للأمة الإسلامية في مجال التحديث العلمي والتكنولوجي للمجتمع العالمي، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن بين جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وألقى عبد الغفار، أمس، كلمة مصر في المؤتمر الذي عقد بأستانا ـ كازاخستان خلال الفترة من 8-11 سبتمبر الجاري، وقال إن الأمم أدركت منذ فجر التاريخ أن بقاءها وتطورها وقوتها تكمن في قدرة أبنائها العلمية والفكرية، والتي تؤدي بدورها إلى الارتقاء بسلوك الأفراد وتطوير المجتمعات وتقدمها الحضاري، مشيرًا إلى أن البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا يمثلون المدخل الرئيسي لفهم مختلف جوانب الحياة على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

أشار الوزير إلى أن العالم الإسلامي ينظر إلى قمة أستانا باعتبارها حدثًا تاريخيًا يسمح لقادة دول العالم الإسلامي بتقديم المبادرات التي تهدف إلى تطوير العلوم والابتكار والتكنولوجيا على المستوى الوطني والإقليمي، مما يساعد على تقوية الروابط بين دول العالم الإسلامي وزيادة التعاون بين علمائها، فضلاً عن تعميق أسس الشراكة والتضامن بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف د. خالد عبد الغفار أن الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا يعد من أهم الأهداف التي تسعى مصر إلى تحقيقها في الوقت الحاضر؛ وذلك من خلال النهوض بمستوى القدرات العلمية والتعليمية وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بمؤسساتنا التعليمية والبحثية.

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مصراوي Masrawy

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