بالصور.. وزير الصحة يختبر "بنفسه" كفاءة تجهيزات مستشفى بالقليوبية

كتب - أحمد جمعة:

حرص الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، على اختبار كفاءة التجهيزات الطبية خلال تفقده أعمال تطوير مستشفى "أبو المنجا" المركزي بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين.

وأجرى الوزير اختبارا لـ"مونيتور" داخل غرفة عمليات المستشفى، لقياس نبض القلب والضغط.

ورافق الوزير خلال تفقده المستشفى محمود عشماوي محافظ القليوبية، والنائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب.

وأوضح وزير الصحة أن المستشفى تتكون من مبنيين الأول به قسم الطوارئ يحتوى على 8 غرف للاستقبال و 2 للملاحظة ، و2 للكشف وغرفة للتعقيم المركزي ، وأخرى للجبس ، وجهاز CBR ، فيما يحتوى الدور الثاني على قسم العناية والعمليات بسعة 6 أسرة عناية مركزة ، وغرفتين للعمليات الكبرى و3 أسرة للافاقة ، ومعمل خاص بالعناية ، وصيدلية.

ووجه وزير الصحة بتوفير آلات جراحية للعظام ، كما وجه بضرورة مراجعة جميع الأجهزة الطبية بالمستشفى للتأكد من جاهزيتها للعمل.

وأكد "راضي" أن المستشفى تم تجهيزه وفقا لمعايير الجودة العالمية ، حيث تضم أحدث الأجهزة الطبية، لافتا إلى ضرورة توافر الكوادر الطبية من مختلف التخصصات.

وأكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم افتتاح المستشفى ضمن 12 مستشفى جديدة خلال شهر أكتوبر القادم ضمن الإفتتاحات الرئاسية.