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تحرير 156 محضرا تموينيا في حملة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تحرير 156 محضرا تموينيا في حملة بالمنيا

12:47 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

تحرير 156 محضرا تموينيا في حملة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

نظمت مديرية بالمنيا، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين ومحطات المواد البترولية على مدار يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، لضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 156 محضرًا تموينيًا مخالفًا، في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية

كما تم تحرير 36 محضرًا مخالفًا حيث تم ضبط نصف طن من السكر ناقص الوزن، و72 علبة مياه غازية، و24 علبة حليب، و56 كرتونة كعك، و56 كرتونة شيبسي مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، و12 كيلو من اللحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و5 كيلو من لحوم الخنازير المحظور تداولها بالأسواق.

وفي مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، جرى تحرير 22 محضرًا مخالفًا حيث جاءت المخالفات مابين عدم الإعلان عن وصول مقررات تموينية وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل وعدم إعطاء بون صرف للمواطن وبيع السلع التموينية بأزيد من السعر المقرر، كما تم خلال الحملة مصادرة 4 أطنان ونصف من السكر ناقص الوزن.

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 98 محضرًا مخالفًا منها 50 محضرًا إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس، و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و19 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف للمواطن، و13 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر تجميع دقيق وخبز بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

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مصراوي Masrawy

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