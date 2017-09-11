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بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة "كرديدة" للتعليم الأساسي بمنيا القمح

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة "كرديدة" للتعليم الأساسي بمنيا القمح

12:45 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مدرسة "كرديدة" للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، والمُقامة على مساحة 2024 متر مربع، بتكلفة قدرها 5 ملايين و200 ألف جنيه.

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على ضرورة تفعيل كافة حجرات المدرسة والاستفادة منها لتقديم تعليم جيد للطلاب، موضحًا أن الهدف من إقامة مدارس جديدة هو القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية؛ لإتاحة الفرصة أمام الطالب للتحصيل والاستفادة من الحصص الدراسية بشكل سليم.

وقال المحافظ، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم؛ باعتباره قاطرة التنمية والبناء، مشيرًا إلى أنه جاري إقامة وإنشاء 295 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة، بتكلفة تتخطى المليار جنيه، بهدف الوصول إلى المناطق النائية والبعيدة وإقامة مدارس فيها لخدمة الطلاب، والعمل على تقديم جيل قادر على بناء الجديدة.

كما قرر المحافظ، منح المدرسة 5 آلاف جنيه؛ لتزويد المكتبة بالكتب المُختلفة في كافة المجالات، وكذا تجهيز وفرش المسجد المُلحق بالمدرسة.

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