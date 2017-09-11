استرداد 6 آلاف متر من أملاك الدولة وإزالة 23 حالة تعد في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة من إزالة 23 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية العقلية التابعة لمجلس قروى بني عامر بالمركز خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالعدوة ومركز شرطة العدوة وإدارة الإصلاح الزراعي بالعدوة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح إبراهيم عطية رئيس مركز ومدينة العدوة، أنه تم إزالة 23 حالة تعد منها 10 حالات على الترع والمصارف و3 حالات إصلاح زراعي بقرية العقلية وأبوتشت.

وفى نفس السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار اليوم، حملة إزالات موسعة لرفع التعديات على أملاك الدولة التي سبق استردادها من قبل وتقدر المساحات التي تم إزالتها ما يقرب من 6000 متر على الطريق الصحراوي الشرقي بقرية بني صامت بمركز بنى مزار.