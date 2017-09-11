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مقتل موظفة إغاثة في الصليب الأحمر بأفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل موظفة إغاثة في الصليب الأحمر بأفغانستان

12:49 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مقتل موظفة إغاثة في الصليب الأحمر بأفغانستان

أرشيفية

مزار الشريف- (د ب أ):

قُتلت موظفة إغاثة أجنبية في منظمة الصليب الأحمر الدولي بمدينة مزار الشريف الأفغانية رميا بالرصاص لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الجاني الذي يعاني من إعاقة جسدية تسلل إلى مركز الصليب الحمر وفتح النار.

وفارقت المرأة الحياة متأثرة بجراحها. ولم تتضح بعد جنسيتها أو عمرها.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على الجاني، الذي كان يخبئ سلاحه في دراجته.

وقال متحدث باسم منظمة الصليب الأحمر في أفغانستان إن "أسرة المنظمة بأكملها محطمة نفسيا بسبب هذه الخسارة المأساوية"، مضيفا أن منظمته ترجح أن الأمر يدور حول حادث فردي.

يذكر أن ستة موظفين إغاثة في الصليب الأحمر بأفغانستان قُتلوا قبل نحو ستة أشهر. وتم اختطاف اثنين من زملائهم، ثم أُطلق سراحهما الأسبوع الماضي.

ورجح محققون أفغان في ذلك الحين أن الضحايا قتلوا برصاص عناصر تابعة لتنظيم داعش.

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