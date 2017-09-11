أذربيجان تطلق سراح مدون إسرائيلي روسي دخل إلى منطقة متنازع عليها

موسكو - (د ب أ):

أصدر الرئيس الأذري إلهام علييف اليوم، الاثنين، عفوا عن مدون السفر الإسرائيلي الروسي ألكسندر لابشين الذي صدر في يوليو الماضي حكم بحبسه ثلاث سنوات لدخوله منطقة مرتفعات قرة باغ المتنازع عليها مع الجارة أرمينيا دون تصريح من أذربيجان.

ووفقا لوسائل إعلام مملوكة للدولة في أذربيجان، فقد زار مسؤولون من السفارة الإسرائيلية أمس لابشين، الذي تم اعتقاله في بيلاروس العام الماضي ومن ثم جرى تسليمه إلى أذربيجان.

ويسيطر انفصاليون أرمينيون مسيحيون على المنطقة، التي تبلغ مساحتها نحو 4500 كيلومتر مربع وتقع داخل أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة. وخاضت أذربيجان وجارتها أرمينيا معارك استمرت لعقود حول المنطقة.