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قتلى وجرحى في صفوف القوات السورية إثر قصف للتحالف الدولي بدير الزور

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مصراوي Masrawy

قتلى وجرحى في صفوف القوات السورية إثر قصف للتحالف الدولي بدير الزور

12:44 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

قتلى وجرحى في صفوف القوات السورية إثر قصف للتحالف الدولي بدير الزور

دمشق-(أ ش أ):
أفادت مصادر محلية سورية اليوم، الاثنين، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات السورية، إثر استهداف مقاتلات التحالف الدولي رتلا عسكريا للقوات بالقرب من حقل التيم النفطي شرقي محافظة دير الزور.

وقالت المصادر، لقناة سكاي نيوز ، "إن الغارات تسببت بوقوع قتلى من القوات السورية إضافة إلى تدمير آليات عسكرية".

يشار إلى أنه سبق لقوات التحالف الدولي أن قصفت، في يونيو الماضي، أرتالا عسكرية للقوات السورية في البادية السوري بهدف منعها من الوصول إلى الحدود العراقية السورية.

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مصراوي Masrawy

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