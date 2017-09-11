أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي

12:44 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية من اليوم، الاثنين، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.

وقال شهود عيان إن الاقتحامات جرت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة ونفذ المستوطنون جولات استفزازية ومشبوهة في باحاته ومرافقه، وسط تواجد كبير للمواطنين.

في شأن آخر، قررت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، إبعاد عامل الإعمار بالمسجد الأقصى أنس الدباغ عن مكان عمله لمدة 15 يوما.

هذا المحتوى من

8cb9a759ee.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الفلسطينية: وصف الاحتلال الإسرائيلي بـ"المزعوم" انتهاك صارخ

    أخبار

  • عريقات: الاستيطان الإسرائيلي ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 85%

    أخبار

  • إسرائيل تخطر بإزالة مياه جنوب نابلس

    أخبار

  • مسؤول فلسطيني: إسرائيل تواصل إرهابها على المحال التذكارية وسط رام الله

    أخبار

إعلان

60a67b632a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"