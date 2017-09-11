مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي
12:44 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
رام الله- (أ ش أ):
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية من اليوم، الاثنين، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.
وقال شهود عيان إن الاقتحامات جرت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة ونفذ المستوطنون جولات استفزازية ومشبوهة في باحاته ومرافقه، وسط تواجد كبير للمواطنين.
في شأن آخر، قررت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، إبعاد عامل الإعمار بالمسجد الأقصى أنس الدباغ عن مكان عمله لمدة 15 يوما.
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