الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله- (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، وذلك منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الاثنين.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني ـ في بيان اليوم ـ أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: عاكف حسين أبو عليا من بلدة المغير، وشادي موسى جمعة من بلدة عين يبرود، ووسيم باسم عصفور وثائر قاهر فقهاء وسليمان محمد عصفور من بلدة سنجل، كما اعتقلت ثلاثة شبّان من بلدة سلوان في القدس، وهم: وائل عليان، 18 سنة، ومحمد أبو صبيح، 19 سنة، ومحمد أبو خلف، 18 سنة.

وأضاف" كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة آخرين من محافظة الخليل، وهم: نادر عبد الحليم حامد النتشة، 31 سنة، مصعب عبد الهادي جعبري 34 سنة، وخالد حاتم أبو سنينة 19 سنة.

وتابع" كما تم اعتقال الشيخ الكفيف عز الدين عمارنة، إضافة إلى غالب محمد عطاطرة من بلدة يعبد قضاء جنين، وشابّين من محافظة نابلس، وهما: محمد غسان خير حن 19 سنة، وبشار سامر دويكات، 19 سنة، علاوة على اعتقال الأسير المحرر علاء أديب شريتح من مدينة طولكرم.