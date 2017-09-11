بيونج يانج طورت الأسلحة النووية القوية كوسيلة لمواجهة تهديدات واشنطن النووية

بيونج يانج- (أ ش أ):

هددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم، الاثنين، الولايات المتحدة بأنها "ستدفع ثمنا" إذا عملت على تبني قرار بمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات أقوى على بيونج يانج.

وقالت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن بيونج يانج طورت الأسلحة النووية القوية كوسيلة لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة النووية المتزايدة ومنع اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية واستكملت عملية التطوير، إلا أن الولايات المتحدة تحاول خنق كوريا الشمالية "التي تتخذ تدابيرها العادلة للدفاع عن النفس"، مضيفة أن كوريا الشمالية لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن الولايات المتحدة ستواجه صعوبات غير مسبوقة.

وأكدت الخارجية الكورية الشمالية أن الولايات المتحدة إذا أثارت المواجهة السياسية والاقتصادية والعسكرية على الرغم من تحذيرات كوريا الشمالية المتكررة، فلن تشهد إلا التدمير الذاتي.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت مجلس الأمن الدولي رسميا إلى إجراء تصويت على تبني قرار جديد لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك على خلفية تجربتها النووية السادسة.