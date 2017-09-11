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الدالاي لاما يدعو سان سو تشي الى حل أزمة الروهينجا سلميا

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مصراوي Masrawy

الدالاي لاما يدعو سان سو تشي الى حل أزمة الروهينجا سلميا

12:34 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الدالاي لاما يدعو سان سو تشي الى حل أزمة الروهينجا سلميا

الدالاي لاما

(أ ف ب):

دعا الدالاي لاما الزعيم الروحي لبوذيي التيبت المسؤولة البورمية أون سان سو تشي إلى ايجاد حل سلمي لازمة الروهينجا، معبرا عن قلقه من اعمال العنف التي دفعت أكثر من 300 الف شخص الى الهرب إلى بنجلادش.

وقال الدالاي لاما في رسالة موجهة إلى وزيرة خارجية بورما التي تدير شؤون ، واطلعت عليها وكالة فرانس برس "أدعوكم انت وزملاءك الى مد اليد الى كل مكونات المجتمع لاعادة بناء علاقات ودية بين الأهالي بروحية السلام والمصالحة".

كتب الدالاي لاما الرسالة بعد اندلاع اعمال العنف في ولاية راخين في شمال شرق بورما في 25 اغسطس. وهو حائز مثل أونغ سان سو تشي على جائزة نوبل للسلام.

وتؤكد الأمم المتحدة فرار أكثر من 313 ألف شخص من بورما منذ اندلاع موجة العنف الأخيرة وشن متمردين من الروهينغا هجمات على مراكز للشرطة رد عليا الجيش البورمي بحملة عنيفة في الولاية التي كان يعيش فيها نحو مليون من مسلمي الروهينغا في ظروف بائسة محرومين من الجنسية ومن أبسط الحقوق والخدمات.

وقال المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين الاثنين ان معاملة اقلية الروهينجا المسلمة في بورما تشكل "نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي".

وقال الدالاي لاما إن "الأسئلة التي تطرح عليَّ تدعو للاعتقاد بأن كثيرين يعجزون عن فهم كيف يمكن لما يبدو أن المسلمين يتعرضون له أن يحدث في بلد بوذي مثل بورما".

ودعا اثنان آخران من حملة نوبل للسلام هما ملالا يوسف زاي ودسموند توتو سان سو تشي إلى الارتقاء إلى مستوى الجائزة التي منحت لها في 1991.

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