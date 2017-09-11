مصدر أمني: ارتفاع عدد شهداء الشرطة في استهداف قول أمني بالعريش
مصدر أمني: ارتفاع عدد شهداء الشرطة في استهداف قول أمني بالعريش
12:47 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
القاهرة - (أ ش أ):
أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، استشهاد 4 من رجال الشرطة، وإصابة 3 آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار، استهدفت قولاً أمنيا بمدينة العريش بشمال سيناء.
وقال المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن أفراد القول الأمني يتبادلون حاليا إطلاق النيران مع عدد من العناصر الإرهابية بمحيط الانفجار، مشيرا إلى أنهم نجحوا في إسقاط عدد منهم، يجرى حصره حاليا.
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