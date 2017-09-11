أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصدر أمني: ارتفاع عدد شهداء الشرطة في استهداف قول أمني بالعريش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر أمني: ارتفاع عدد شهداء الشرطة في استهداف قول أمني بالعريش

12:47 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مصدر أمني: ارتفاع عدد شهداء الشرطة في استهداف قول أمني بالعريش

القاهرة - (أ ش أ):
أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، استشهاد 4 من رجال الشرطة، وإصابة 3 آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار، استهدفت قولاً أمنيا بمدينة العريش بشمال سيناء.

وقال المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن أفراد القول الأمني يتبادلون حاليا إطلاق النيران مع عدد من العناصر الإرهابية بمحيط الانفجار، مشيرا إلى أنهم نجحوا في إسقاط عدد منهم، يجرى حصره حاليا.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مساعد وزير الداخلية يودع أسر الشهداء قبل السفر للحج

    أخبار

  • "سامية شنن".. البائعة التي مثلت بجثامين ضباط كرداسة تفلت من الإعدام

    أخبار

  • زملاء الضابط عماد الركايبي: يستحق الشهادة.. وعسكري: أفضل ضابط قابلته

    أخبار

  • "الداخلية" تنشر صور شهداء الشرطة في تفجير الإسكندرية

    أخبار

إعلان

400a81e069.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا