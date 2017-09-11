التعليم تعقد ورشة عمل حول الدمج في المدارس اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

قالت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التبية والتعليم، إنه تم عقد ورشة عمل حول الدمج في المدارس الياباني، استهدفت عشرين محافظة لتأهيل معلميها لاستقبال طلاب الدمج في المدارس المصرية اليابانية.

وأضاف الدكتور أحمد آدم مدير عام تنمية التربية الخاصة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الورشة تطرقت أيضًا إلى شرح بعض المواد بالقرار الوزاري (252) الخاص بدمج ذوي الإعاقة البسيطة بالتعليم العام.

ونوه أمين سعد الدين مدير عام التربية الخاصة إلى أن الإدارة قد انتهت من إعداد نشرة توجيهية مفسرة لبعض مواد القرار جاري طباعتها الآن لتوزيعها على الميدان.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة أن يكون مكون الدمج في كافة مناحي العملية التعليمية.​