داليا زيادة : "هيومن رايتس" تدافع عن الإخوان

كتب- أحمد علي:

قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، إن منظمة هيومان رايتس ووتش تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، حيث سبق وأن حذرت المنطمة الحقوقية الرئيس الأمريكي ترامب من المساس بالجماعة إو إدراجها ضمن التنظيمات الإرهابية.

وقال منصف سليمان عضو المجلس القومي لحقوق الانسان: "هناك مجموعة من الحقائق التي تمت ولم يعلم عنها أحد، مثل إقرار الإخوان أنه لا يوجد تعذيب وأنهم يعاملون أحسن معاملة، فضلا تعديل لائحة السجون لتتناسب مع المعايير الدولية".​