بدء اختبارات المتقدمين للعمل في الإمارات براتب 19 ألف جنيه

كتبت- نورا ممدوح:

يتفقد محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الاثنين، بدء اختبارات المرشحين بشركة اتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمهنة كاتب خدمة عملاء براتب 4000 درهم شاملة بدل السكن والمواصلات وبدلات أخري، أي ما يوازي 19 ألف جنيه مصري، وذلك من قبل لجنة متخصصة وتحت إشراف الوزارة.

وقال الوزير، إن اللجنة سوف تستمر حتي الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتي الثالثة عصراً، بديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس - مدنية نصر ، مشيرا إلى أنه تقدم لهذه الوظيفة 1200 طالب عمل تنطبق عليهم الشروط، بالحصول على مؤهل عالي، وخبرة عامين في مجال المبيعات في إحدى شركات الاتصالات من الإناث والذكور، مع إجـــادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا، والسن لا يزيد عن 32 سنة.

وأوضح سعفان، في بيان صحفي، أنه سيتم إجراء الاختبارات العملية والنظرية لهم لاختيار الأفضل تمهيدا لتصفية المتقدمين خلال يومي الأحد والأثنين القادمين لاختيار 100 متقدم سيتم تحرير عقود عمل لهم فورا.

وأردف "سعفان" أن الوزارة تتولى مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة ، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية ، مؤكدا أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة في إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج.

وأكد أن الوزارة تستهدف أن يكون هناك دائما جذب للعمالة المصرية في كل دول العالم، وبالتالي تقوم الوزارة بعقد جلسات مع الشباب المرشحين للسفر، حتى يكونوا سفراء للدولة المصرية والشعب المصري في الخارج.

وأشار الوزير، إلى أن دور الوزارة هو تأهيل الشباب وتدريبهم حتى يكونوا على القدر الكافي من الكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد دفعة وتجهيز للشباب بتدريبهم علي المهن الحاكمة، فضلا عن فتح أسواق جديدة في الدول الأفريقية وليس دول الخليج فقط، مؤكدا أن الشباب المصري سيشرف مصر في كل دول العالم.

وأكد سعفان، أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.