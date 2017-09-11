حملات مرورية لمتابعة ترخيص الـ"توك توك" في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، على تكثيف الحملات المرورية بالمراكز والأحياء لضبط الحالة المرورية، ومنع الاختناقات ومتابعة ترخيص الـ"توك توك" بالقرى والمراكز، بالتنسيق بين إدارة مرور أسيوط ورؤساء المراكز والأحياء وحجز المخالف منها وتحرير المخالفات الفورية لها وإجبارها على الالتزام بضوابط وشروط الترخيص، تجنبًا لحدوث أية مخالفات تهدد حياة المواطنين.

وقال العميد أحمد التوني، مدير إدارة مرور أسيوط، إنه تم تكثيف الحملات على مركبات الـ"توك توك" بجميع قرى ومراكز المحافظة لحث أصحابها على ترخيصها، وفقًا للضوابط والشروط المحددة للترخيص مع حجز المركبات المخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها حتى استخراج الترخيص اللازمة لها من إدارة المرور، حفاظًا على حياة المواطنين ومنع الأطفال من قيادة تلك المركبات، ما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر وللسيطرة على جرائم وحوادث السرقة والخطف.

وأشار التوني، إلى تحرير أكثر من 200 مخالفة لمركبات الـ"توك توك" المخالفة بمراكز أسيوط، ديروط، وأبوتيج والقوصية ومدينة أسيوط في أسبوع واحد بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لحجز المركبات المخالفة بالحملة الميكانيكية للمراكز لحين استخراج التراخيص اللازمة لها وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف مدير إدارة المرور، أنه تم التنبيه على متابعة ترخيص مركبات الـ"توك توك" بمختلف المراكز والأحياء واستخراج رخصة قيادة مهنية لسائقي تلك المركبات.