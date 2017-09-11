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بالصور.. قرب انتهاء أعمال تشطيب المدرسة اليابانية في المنيا الجديدة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. قرب انتهاء أعمال تشطيب المدرسة اليابانية في المنيا الجديدة

12:26 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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المنيا - ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، مبنى المدرسة اليابانية بمدينة المنيا الجديدة، التي يجري العمل بها تمهيدًا لافتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018، وتضم 5 فصولًا دراسية تبدأ بمرحلة رياض الأطفال.

يأتي إنشاء مدرسة المنيا الجديدة، ضمن مجموعة المدارس اليابانية بالمحافظة، وهي مدارس رسمية نموذجية تسمى المدارس المصرية اليابانية تطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة المعروفة بـ"التوكاتسو" الخاصة بتعديل بعض السلوكيات بجميع مراحل التعليم، في رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأوضح رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التعليم، أنه تجري أعمال التشطيبات بالمدرسة استعدادًا لافتتاحها أمام المتقدمين، وأضاف أن هناك مدرستين سيتم إنشائهما في ملوي ومغاغة عقب بدء العمل في مدرسة المنيا الجديدة.

وأشاد المحافظ بالنموذج الياباني في تعليم الأطفال من خلال الاعتماد على النفس والثقة بالذات وتحسين السلوكيات، إلى جانب القدرة على تنمية مهارات القيادة لدى المتعلمين وجذب المتعلمين للمدرسة والعمل على تنمية ثقة أولياء الأمور بالمدرسة وبدورها في دعم قدرات أبنائهم وتنمية دور الرقابة الذاتية لدى المتعلمين.

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