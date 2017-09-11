الأمم المتحدة ترصد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا

جنيف- (د ب أ):

حذر زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم، الاثنين، من أن السلطات الفنزويلية ربما تكون ارتكبت جرائم ضد حقوق الإنسان، حيث تقوم بقمع الخصوم السياسيين في ظل احتجاجات واسعة النطاق.

وطالب زيد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، المجلس بالقيام بتحقيق دولي بشأن أعمال القتل والاحتجاز القسري والتعذيب، الذي وصفه مكتبه الشهر الماضي في تقرير له.

وقال زيد " تحقيقي يشير إلى احتمالية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهذا لا يمكن تأكيده إلا من خلال تحقيق جنائي لاحق ".

ويشار إلى أن فنزويلا تعد حاليا ضمن أعضاء مجلس حقوق الانسان البالغ عددهم 47 عضوا.

وقال زيد للدبلوماسيين المجتمعين إنه ياعين عليهم التفكير "في الحاجة إلى استبعاد الدول المتورطة في انتهاكات صارخة من المجلس ".

يأتي خطاب زيد قبل إدلاء وزير الخارجية الفنزويلي جورجي اريازا بكلمته أمام المجلس في جنيف.

وقال مكتب حقوق الانسان في تقريره إنه من بين 124 حالة وفاة حقق فيها مكتب المدعى العام في فنزويلا منذ أبريل إلى يوليو الماضيين كانت هناك 73حالة وفاة لها صله بالقوات الأمنية أو الكينات المؤيدة للرئيس نيكولاس مادورو.

ويشار إلى أن فنزويلا تشهد احتجاجات منذ أبريل الماضي، بعدما بدأ مادور في ترسيخ سلطته وإضعاف البرلمان.