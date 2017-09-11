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الأهلي يكشف موقفه حال تجاهل «الأوليمبية» الرد على طلبه

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الأهلي يكشف موقفه حال تجاهل «الأوليمبية» الرد على طلبه الأهلي يكشف موقفه حال تجاهل «الأوليمبية» الرد على طلبه

التحرير

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أكد اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء تنتظر ردا رسميا من اللجنة الأوليمبية على الخطاب الذي تم إرساله إلى اللجنة للاستفسار عن الأسباب والأسانيد القانونية التي على أساسها أبطلت اللجنة الجمعية العمومية الخاصة للنادي واعتمدت اللائحة الاسترشادية.

وقال شمس في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، إن الأهلي يريد معرفة مواد القانون التي منعت إقامة الجمعية الخاصة على يومين، لافتا إلى أن حجة إقامة الجمعية في مقر وفرع ليس لها مبرر، خصوصا أن وزارة الشباب والرياضة أخطرت الأهلي رسميا في 2015 أن مدينة نصر مقر رسمي مثل الجزيرة.

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وأوضح المدير التنفيذي للأهلي أن اللجنة لو لم ترد على الأهلي سيقوم النادي باتباع القانون واتخاذ الخطوات التي تحافظ على حقوقه من اللجوء لمركز التسوية والتحكيم، وأيضا المحكمة الرياضية الدولية.

وأشار شمس إلى أن هناك جلسة ودية لمجلس الإدارة اليوم الإثنين لمتابعة الأمر، واتخاذ الخطوات التي تحافظ على حقوق القلعة الحمراء.

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التحرير

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