شطة يكشف حقيقة انسحاب الكونغو.. وشكل مجموعة الفراعنة بتصفيات المونديال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إن مسئولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم أكدوا له عدم حقيقة الأنباء التي أشارت إلى نية منتخب الكونغو الانسحاب من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد شطة في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، أنه لا يعلم من أي جهة خرجت شائعة انسحاب الكونغو، لافتا إلى أنه تأكد من رئيس الاتحاد الكونغولي أن بلاده لم تفكر في هذا الأمر مطلقا.

شاهد أيضا

وبسؤاله عن وضع مجموعة الفراعنة حال انسحاب أي منتخب، قال شطة إن الفقرة 14 في اللوائح المنظمة لتصفيات كأس العالم بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يذكر فيها كيف سيكون شكل المجموعة حال انسحب أي منتخب.

وأضاف أن اللجنة وضعت سبعة بنود لعقاب أي منتخب يفكر في الانسحاب، ولكن هذه العقوبات مختلفة وتأتي وفقا للفترة الزمنية للانسحاب، وهل هذا الانسحاب بسبب ظرف قهري أم لا، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة للتصفيات التابعة لـ"فيفا" تعقد اجتماعا لتحديد العقوبات.