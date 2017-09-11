52 مليون جنيه لإحلال وتجديد 20 مدرسة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، إنه يجري العمل على وضع وتنفيذ خطط مستقبلية في كافة القطاعات والمجالات والانتهاء منها في المواعيد المحددة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والإحلال والتوسع بالمدارس بتكلفة إجمالية 52 مليون و719 ألف جنيه، قبل العام الدراسي الجديد.

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد والتوسع في المدارس التي تم وضعها بخطة الهيئة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى إجراء عددًا من التوسعات في المباني المدرسية ذات الكثافة الطلابية الكبيرة والتي تؤثر بالسلب على القدرة الاستيعابية لدى الطلاب ومساهمة في ايجاد حلول لزيادة الكثافات داخل الفصول واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، منوهًا إلى اهتمام الدولة بقطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية بكافة أركانها.

وأوضح مصطفى عبدالفتاح، مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أن مدارس (الأكراد الابتدائية بمركز الفتح، الشهيد إلهامي عياد حبيب الإعدادية بمركز البداري، ونزالي الحراجات تعليم أساسي بمركز أبنوب، والمعابدة للتعليم الأساسي بمركز أبنوب، وعزبة أبو القاسم بمركز أسيوط، والمطيعة الإعدادية الثانوية بمركز أسيوط، وباقور الثانوية بمركز أبوتيج، والشيخ جلال النجار للتعليم الأساسي بمركز ديروط، وطه حسين الابتدائية بمركز أبوتيج، ومحمد طه زيدان الإعدادية بمركز أبنوب، والسلام الابتدائية بمدرسة بمركز منفلوط، وعرب مطير الإعدادية بمركز الفتح، وماهر سيد حمدان الثانوية بمركز أبنوب، ابوبكر عزمي ابوسالم الإعدادية بمركز أبوتيج ، ونزلة ضاهر الإبتدائية بمركز ديروط ، والبداري الثانوية بمركز البداري، والنصر الثانوية بصنبو بمركز ديروط، وبهيج الابتدائية الجديدة بمركز أسيوط، والإعدادية الحديثة بنين بمركز القوصية، وشطب المحطة الابتدائية الحديثة بمركز أسيوط) تم استلامها ابتدائيًا لتكون جاهزة لبدء العام الدراسي عقب انتهاء الأعمال والإنشاءات بها ما بين (تجديد وتوسع وإحلال كلي وجزئي) بعدد فصول 287 فصلًا دراسيًا.