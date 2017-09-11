مصادر أمنية: استشهاد مجندين وإصابة 3 رجال شرطة في هجوم إرهابي بالعريش

كتب - أشرف سويلم وعلاء عمران:

قالت مصادر أمنية إن مجموعة إرهابية في شمال سيناء، هاجمت 4 سيارات تابعة لقوات الشرطة في مدينة العريش، ما أسفر عن استشهاد مجندين اثنين، وإصابة 3 بينهم عميد.

وأضافت المصادر أن الهجوم وقع في المنطقة بين الكيلو 17 بمدخل العريش ومنطقة التلول التابعة لمدينة بئر العبد، وأسفر عن إصابة العميد محمود خضراوي، 48 سنة، مفتش المنطقة الغربية بشمال سيناء، ببتر في قدمه اليمنى، والعريف عصام عبدالعاطي محمد 28 عاما بشظايا متفرقة بالجسد. ونقلا إلى المستشفى.

وأوضحت المصادر أن المسلحين استهدفوا السيارات عبر زرع عبوات ناسفة ثم فتحوا نيران أسلحتهم على القوات.