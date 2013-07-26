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الرئيس اليمنى وأوباما يبحثان نقل معتقلين يمنيين من سجن جوانتانامو

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الرئيس اليمنى وأوباما يبحثان نقل معتقلين يمنيين من سجن جوانتانامو الرئيس اليمنى وأوباما يبحثان نقل معتقلين يمنيين من سجن جوانتانامو

يعتزم الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الأسبوع المقبل، لبحث نقل معتقلين يمنيين من سجن جوانتانامو إلى اليمن.

وذكر البيت الأبيض أن الزيارة التى ستجرى فى أول أغسطس "ستسلط الضوء" على دعم الولايات المتحدة للانتقال السياسى فى اليمن.

وقال البيت الأبيض: "يتطلع الرئيس إلى بحث جهود دعم الحكم الديمقراطى ودعم التنمية الاقتصادية فى اليمن مع الرئيس هادى، علاوة على تعزيز شراكتنا فى مكافحة الإرهاب والعمل على إعادة معتقلين يمنيين فى خليج جوانتانامو والذين تم اختيارهم من أجل نقلهم".

ويستعد الجيش الأمريكى لعقد جلسات استماع لـ71 معتقلاً فى خليج جوانتانامو بكوبا، لتحديد إطلاق سراحهم من عدمه، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وهناك 26 يمنياً بين 46 معتقلاً "إلى أجل غير مسمى"، ويعتبر المعتقلون إلى أجل غير مسمى خطيرين للغاية بشكل لا يسمح بإطلاق سراحهم، لكن فى الوقت نفسه لا يوجد دليل كافى لتبرير محاكمتهم جنائياً.

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