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محافظ الأقصر يوافق على خفض درجة القبول بمدرستين ثانوي

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يوافق على خفض درجة القبول بمدرستين ثانوي

12:05 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

محافظ الأقصر يوافق على خفض درجة القبول بمدرستين ثانوي

الأقصر - محمد محروس:

وافق محافظ الأقصر محمد بدر، على خفض درجة القبول بمدرستي "الشهيد حسين محمد سلامة الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة الطود التعليمية، و"أصفون الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة إسنا التعليمية، إلى 199 درجة بدلًا من 200 درجة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة طه بخيت، إنه جرى النزول بالمجموع درجة واحدة بالمدرستين لعدم الوصول إلى عدد الطلاب المستهدف قبوله بهما، مشيرًا إلى أنه يمكن استقبال جميع الطلبة الراغبين من جميع الإدارات التعليمية من جميع الإدارات التعليمية في حدود المجموع المعتمد 199 درجة، مع أخذ الإقرارات اللازمة على ولي الأمر بعدم تحويل نجله أو نجلته للمدارس المناظرة في المديرية وبقاؤه بالمدرسة مدة دراسته بالثانوي العام.

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