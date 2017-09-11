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هذه الأطعمة تحميك من سرطان الدم.. تعرف عليها

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مصراوي Masrawy

هذه الأطعمة تحميك من سرطان الدم.. تعرف عليها

12:10 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

هذه الأطعمة تحميك من سرطان الدم.. تعرف عليها

هذه الأطعمة تحميك من سرطان الدم.. تعرف عليها

كتب – أحمد عصام روّاي:

كشفت أحدث الأبحاث، التي أُجريت على أنواع مختلفة من سرطان الدم، إلى أهمية فيتامين "سي".

حيث وضحت نتائج الأبحاث التي نُشرت في مجلة Nature وموقع Scientific American إلى الدور الكبير الذي يلعبه فيتامين "سي" في انقسام الخلايا الجذعية وخلايا نخاع العظام المُكونة لخلايا الدم المختلفة بشكل سليم.

وجاءت نتيجة التجارب التي تمت على الفئران التي حُرم كبدها من القدرة على إفراز حمض الأسكوربيك -الاسم العلمي للفيتامين- كالآتي، فالفئران التي حُرمت من إنتاج الفيتامين ولم يتم تقديم البديل لها عبر الغذاء.

وشهدت ارتفاع ملحوظ في نسبة إصابتها بسرطانات الدم، على عكس الفئران التي قُدم لها الفيتامين كمكملات غذائية.

ويُعد فيتامين "سي" من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التأكسد، ومن الممكن الحصول عليه عبر الخضر والفواكه مثل البرتقال واليوسفي والجوافة والليمون والفراولة والكيوي.

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